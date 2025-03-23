YSK’dan CHP Olağanüstü Kurultay Açıklaması

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu, sosyal medya üzerinde yayımlanan ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi’ iddialarına karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK’nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu’na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

CHP’Lİ ÇİFTCİ’İN YORUMU

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır” dedi.

MHP’DEN GELEN CEVAP

MHP, CHP’nin 6 Nisan’da yapmayı planladığı olağanüstü kurultay ile ilgili bir açıklamada bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önceki kurultaya yönelik soruşturmayı hatırlatarak, “Kayyum şartları oluşursa, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götüremez” iddiasında bulundu. Bu duruma CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Seçim hukuku kesin sürelerle sınırlıdır. Mevcut yasalar uygulandığında kurultayımızın iptal olması olanaksız olduğu gibi, Genel Başkanlık yetkilerinin geriye dönük olarak yok sayılması da imkansızdır.” şeklinde yanıt verdi.