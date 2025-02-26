YSK’nın Milletvekili Dağılım Kararı Açıklandı

YSK KARARI VE NÜFUS VERİLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı, seçim çevrelerinin ve her bir seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi bakımından önemlidir. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5’inci maddelerinde yer alan düzenlemelere göre, genel nüfus sayımı sonuçları açıklandıktan sonra, en geç 6 ay içinde bu bilgiler kamuoyuna sunulacak. Türkiye İstatistik Kurumu, en son 31 Aralık 2024 tarihli nüfus verilerini aktarmıştır. Bu karara göre, 600 milletvekilinin dağılımı illere ve seçim bölgelerine göre şekillenecek. Örneğin, Ankara’nın milletvekili sayısı 37, İstanbul’un 96 ve İzmir’in 28 olarak belirlenmiştir.

İLLERİN MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Buna ek olarak, bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklikler yaşanmıştır. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayıları 1’er artarken, Erzurum, Yozgat ve Bayburt’un milletvekili sayıları 1’er azalıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun belirttiği nüfus verileri ışığında illerin milletvekili sayıları şu şekilde sıralanmaktadır:

“Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.”