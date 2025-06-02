Yük Asansörü Kurarken Elektrik Çarptı

İŞ KAZASI MANAVGAT’TA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde 2 Haziran 2025 sabahı meydana gelen iş kazası herkesin yüreğini ağza getirdi. 4 katlı bir binanın dış cephesinde yük asansörü montajı yapan Mehmet A. G., elektrik akımına kapılarak 4 metre yüksekliğindeki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAY ANINDAKİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İZLENİYOR

Kaza, Mehmet A. G.’nin yük asansörünü monte ettiği esnada gerçekleşti. İlk değerlendirmelere göre, ustanın elektrik çarpması nedeniyle dengesini kaybederek düştüğü belirtiliyor. 4 metre yükseklikten beton zemine çakılan Mehmet A. G., ağır yaralı olarak bulundu. Olayın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İLK MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

112 Acil Sağlık ekipleri, Mehmet A. G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tetkiklerde ustanın boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Mehmet A. G, ileri tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Mehmet A. G.’nin çalışma sırasında aniden sarsılarak iskeleden düştüğü görülüyor.