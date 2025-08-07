Yüksek Gelirli Bireylere Özel Kredi

YENİ KAMPANYA YÜKSEK GELİR GRUBUNA ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Bankacılık sektöründe krediye erişim zorlaştığı bir süreçte, Vakıfbank tarafından başlatılan yeni kampanya, yüksek gelir grubuna yönelik çözümler sunuyor. Özellikle maaşı 20 bin TL’nin üzerinde olan çalışanlar için hazırlanan bu kampanya sayesinde bireyler, aylık gelirlerinin 10 katına kadar kredi çekme imkanı buluyor. 200 bin TL’ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi, pek çok farklı harcama kaleminde değerlendirilebilecek şekilde düzenlendi. Kampanya, kamu görevlileri ve SGK’lı özel sektör çalışanları için özel koşullarla duyuruldu. Başvurular, banka kanalları üzerinden alınmaya başlandı.

YÜKSEK GELİRLİLER İÇİN FİNANSAL PLANLAMADA YENİ FIRSATLAR

Yeni kredi paketi, yüksek gelir grubuna sahip bireylerin mali planlamalarında geniş hareket alanı yaratıyor. Maaşı 20 bin TL’nin üstünde olanlar, artık bireysel ihtiyaç kredisi kapsamında gelirlerinin 10 katına kadar kredi kullanabiliyor. Bu durum, yüksek gelir grubundaki bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.