Yüksek Mahkeme, Trump’ın Vergilerini Geçersiz Saydı

ABD TEMYİZ MAHKEMESİ KARARINI AÇIKLADI

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın çeşitli ülkeler için farklı oranlarda uyguladığı gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunun yasalarla çeliştiğine hükmetti. Mahkeme, Yüksek Mahkeme’ye itiraz süreçlerinin başlatılabilmesi amacıyla bu gümrük vergilerinin 14 Ekim tarihine kadar geçerliliğini koruyabileceğine dair karar aldı.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu karara ilişkin şu ana dek ABD yönetiminden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Mahkemenin bu kararının ekonomik etkileri ve itiraz süreçleri yakından takip ediliyor.