Dünya

Yüksek Mahkeme, Trump’ın Vergilerini Geçersiz Saydı

yuksek-mahkeme-trump-in-vergilerini-gecersiz-saydi

ABD TEMYİZ MAHKEMESİ KARARINI AÇIKLADI

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın çeşitli ülkeler için farklı oranlarda uyguladığı gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunun yasalarla çeliştiğine hükmetti. Mahkeme, Yüksek Mahkeme’ye itiraz süreçlerinin başlatılabilmesi amacıyla bu gümrük vergilerinin 14 Ekim tarihine kadar geçerliliğini koruyabileceğine dair karar aldı.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu karara ilişkin şu ana dek ABD yönetiminden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Mahkemenin bu kararının ekonomik etkileri ve itiraz süreçleri yakından takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylül’de Buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül’deki ŞİÖ Zirvesi için Çin’e seyahat edecek ve liderlerle görüşmeler yapacak, 1 Eylül'de Putin ile buluşacak.
Gündem

Muğla’da Yangın Uçağı Düşmüştür

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir yangın söndürme eğitim uçağı düştü. İlk bilgilere göre, uçaktaki pilotların sağlık durumları iyi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.