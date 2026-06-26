Yüksek Mahkeme Trump’a İki Göç Zaferi Verdi

ABD Yüksek Mahkemesi’nin muhafazakâr çoğunluğu, Trump’a iki göçmenlik davasında zafer kazandırdı ve Hawaii silah yasasını iptal etti. İklim değişikliğiyle mücadele eden Colorado şehirleri su tüketimini azaltırken, 84 yaşındaki bir kadının kaybolmasının ardından gazetelere gönderilen notlar dikkat çekiyor. İşte gün içinde kaçırmış olabileceğiniz diğer önemli başlıklar.

COLORADO’DA SU TASARRUFU İÇİN YEŞİL ALANLAR DEĞİŞİYOR

Isınan dünyada Colorado şehirleri su kullanımını ciddi ölçüde azaltmaya çalışıyor. Teşvikler, ev sahiplerini suya doymuş çimlerden düşük bakım gerektiren peyzaj düzenlemesine yönlendiriyor ve bu da Amerikan bahçesinin nasıl görünmesi gerektiğine dair alışılmış kalıpları sorgulatıyor.

KAYIP 84 YAŞINDAKİ KADININ NOTLARI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Bu yılın başlarında kaybolmasından bir hafta içinde, 84 yaşındaki kadının kaçıranlara ait olduğu iddia edilen iki not yerel medya kuruluşlarına ulaştı. Notlardaki her şey kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturmacılar bunun nedenini açıkladı.

VENEZUELA DEPREMİ: GÖRGÜ TANIKLARI ‘KORKU FİLMİ’ DEDİ

1967 Caracas depreminden sağ kurtulan bir adam, Venezuela’daki son felaketin şimdiye kadar yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Bir başka görgü tanığı ise yaşananları “korku filmi gibi” olarak tanımladı. Bilinenler harita ve grafiklerle takip ediliyor.

ABD DÜNYA KUPASI’NA GÜÇLÜ BAŞLADI

ABD takımı Dünya Kupası’na iyi bir başlangıç yaptı ve taraftarların ilgisi büyük. Bu akşam Türkiye maçı için bazı değişiklikler yapılacak ancak yoğunluk düşmeyecek.

YAZAR: ERKEKLERİN KIRILGAN YÖNLERİNİ ANLATMAK

Erkekler genellikle yıkılmaz kahramanlar olarak yazılıyor, ancak bir yazar hayatlarının daha kırılgan yönlerine inmeye kararlı. Duygularını açma konusundaki tavsiyelerini paylaştı.

OKLAHOMA’DA HAVAI FİŞEK STANDI YANDI

Oklahoma’da itfaiyeciler, içinde havai fişekler aktif olarak patlarken bir standın yangınına müdahale etti. Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

AVRUPA’DA REKOR SICAKLIKLAR CAN ALIYOR

Avrupa bir gün daha rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor; ülkeler şimdiden yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği konusunda uyarıyor.

KÖPEK EĞİTMENİ 11 KÖPEĞİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU BULUNDU

Yetkililer, bir köpek eğitmeninin 11 köpeğin ölümünden nasıl sorumlu olduğunu tespit etti.

MAYIS AYINDA ENFLASYON YÜZDE 4’Ü AŞTI

Mayıs ayında enflasyon yüzde 4’ün üzerine çıktı ancak en kötü dönemin geride kalmış olabileceği belirtiliyor.

GÜNEY KORE DİZİLERİNİN ÇEKİM YERLERİ İLGİ ÇEKİYOR

Güney Kore, çoğu yerinde çekilen sıcak dramalarıyla tanınıyor. İkonik sahnelerin geçtiği mekanları gerçek hayatta görmek mümkün.

DİSNEY ‘EN MUTSUZ YER’ TARTIŞMASI

Bir itiraf, grubu ateşleyen bir tartışmayı başlattı.

TED CRUZ’UN BEYAZ SARAY HAYALLERİ

Ted Cruz’un pek de gizli olmayan Beyaz Saray hayalleri, JD Vance’in dikkatini çekti ve Trump’ın müttefiklerini rahatsız etti.

NEDEN SİVRİSİNEKLERDEN KURTULAMIYORUZ?

Bir topluluk bunu çözmeye çalışıyor.

POP KÜLTÜRÜ SORUSU

Hangi pop yıldızının bebek elbisesi tarzı elbiseleri son zamanlarda çevrimiçi tartışmaların odağı oldu? Şıklar: A. Lana Del Rey, B. Olivia Rodrigo, C. Ariana Grande, D. Miley Cyrus. Yanıt: B. Rodrigo’nun yeni çıkan üçüncü stüdyo albümü, stilinin ve sesinin olgunlaştığını gösteriyor.