Yükseköğretim Kurulu’ndan Yeni Açılımlar

MALATYA’DA TÖREN DÜZENLENDİ

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende; Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Vakfı Başkanı Gülsüm Bilgehan, pek çok üniversite rektörü, akademisyen ve davetliler yer aldı.

ÜNİVERSİTELERE SAHİP ÇIKILIYOR

6 Şubat depremlerinin sonrasında Malatya’daki iki üniversitenin büyük zarar gördüğünü ifade eden Özvar, “Deprem bölgesindeki öğrencilere yüzde 25 ek kontenjan sağladık. Özel öğrencilik ve kayıt dondurma gibi haklar da tanındı. Ayrıca, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da görev yapan akademik personelin geliştirme ödeneği oranı 18 ay süreyle yüzde 250’ye çıkarıldı. YÖK olarak bütün imkanlarımızla depremzede üniversitelerimizin yanındayız” dedi. Özvar, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da dikkat çekerek, savaş ve kriz zamanlarında eğitimlerini yarım bırakmak zorunda kalan öğrencilere kapılarını açtıklarını belirtti. “Gazze’den gelen öğrencilerimiz Türkiye’de eğitimlerine devam ediyor. Sudan’daki iç karışıklıklar yüzünden eğitimini sürdüremeyen öğrenciler, Malatya, Niğde ve Konya’daki üniversitelerde misafir ediliyor. Aynı zamanda Suriye’den gelen öğrenciler de benzer şekilde üniversitelerimizde ağırlanıyor,” dedi. Ayrıca, üniversitelerinden atılma riski olan veya atılmış uluslararası bilim insanları ve öğrenciler için Türkiye’nin bir güvenli liman olduğunu vurguladı.

80 YENİ PROGRAM AÇILACAK

Özvar, konuşmasında geleceğin mesleklerine dair planlarını paylaşarak yapay zekâ odaklı programların 20 üniversitede hayata geçirildiğini, bu yıl itibarıyla bu sayının 80’e çıkarılacağını açıkladı. “Ayrıca tarım ve sağlıkta dijitalleşmeye yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını da devreye alacağız. İnönü Üniversitesi’nden de bu alanda öncü çalışmalar bekliyoruz” diyerek, üniversiteleri bu yeni döneme hazırlanmaları konusunda teşvik etti.