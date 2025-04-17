Yükseköğretim Kurumları İsim Değişiklikleri Yapıldı

ÜNİVERSİTE FAKÜLTELERİNDEKİ İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, çeşitli üniversitelerdeki bazı fakültelerin isimleri değiştiriliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesinin ismi Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi olarak yenileniyor. Aynı şekilde, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değişiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adını alıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı Finans Enstitüsü ise Ticaret ve Finans Enstitüsü olarak yeniden adlandırılıyor.

YENİ FAKÜLTELERİN KURULMASI

Bu kararda ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Özbekistan’da Semerkand Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması kabul ediliyor. Bosna Hersek’te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ve Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi’nin açılması kararlaştırılmıştır.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılacak ve yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması planlanıyor. Aynı zamanda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Trabzon Tıp Fakültesi’nin Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması ve fakülte adının Tıp Fakültesi olarak değiştirilmesi de karara bağlanmıştır.