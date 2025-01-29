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Yüksekova’da Kül Alanında Ölü Köpekler Bulundu

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BÖLGEDE BULUNAN ÖLÜ KÖPEKLERİN DURUMU

Yüksekova’da belediyenin kül dökme alanı olarak kullandığı Esendere kara yolundaki Yeşildere Mahallesi civarında, bölge sakinleri dün çok sayıda ölü köpeğe rastladı. Kömür küllerinin bırakıldığı torbalar arasında, yavru köpekler de dahil olmak üzere ölü hayvanları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

BELEDİYE AÇIKLAMADA BULUNDU

Belediye yetkilileri, Suüstü köyünde köpeklerin barındığı bir alana sahip olduklarını ve burada toplamda 200 köpeğin bulunduğunu ifade etti. Sokaklarda toplanan köpeklerin de bu alana getirildiğini belirten yetkililer, yaşanan olayı araştırma sürecinin devam ettiğini duyurdu. Ancak hayvanseverler, olayı duyunca tepki gösterdi. “Kafası kopuk hayvanlar var” şeklinde bir açıklama yapılması, tepkileri artırdı.

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