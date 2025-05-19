Yüksekova, Şap Hastalığı İçin Önlemler Alıyor

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Derecik ilçesinde tespit edilen şap hastalığı dolayısıyla kent genelinde uygulanan karantina önlemleri çerçevesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için aşılama çalışmaları kesintisiz bir şekilde ilerliyor. Ekipler, özellikle Doski Vadisi’ndeki Köşkünü köyünde küçükbaş hayvanların aşılama işlemlerini gerçekleştirmeye devam ederek, salgının kontrol altına alınmasına yönelik yoğun bir çaba harcıyor.

HAYVAN SAHİPLERİNE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ VERİLİYOR

Veteriner hekimlerin liderliğinde gerçekleştirilen aşılama faaliyetleri, kent merkezi ve köyler arasında geniş bir yelpazede yürütülüyor ve hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Bunun yanı sıra, hayvan sahiplerine hastalıkla mücadele yolları detaylı bir şekilde aktarılıyor ve bulaş riskini azaltmaya yönelik ek önlemler alınması konusunda bilgilendirme yapılıyor.