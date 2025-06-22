Yüksel Öğretim Kurumları Sınavı Tamamlandı

YARDIMCI BELGEYLE SINAV SÜRECİ TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü ve son bölüm olan Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. Üniversite adayları, YKS’nin ilk bölümünü oluşturan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün tamamladı. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) bugün gerçekleştirildi. YDT, saat 15.45’te başladı ve 120 dakika sürdü. Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere toplam 5 dilde yapıldı ve her bir dilden toplam 80 soru yer aldı. Adayların tercih ettikleri dillerde sınava katıldığı sonuçlar, İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028 ve Rusçadan 735 adet olmak üzere toplamda 215 bin 448 aday şeklinde belirlendi. Sınavın sonu saat 17.45’te geldi.

SINAV MERKEZLERİ VE GÖREVLİLER

YKS, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da, toplam 250 farklı sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS’de 592 bin 272 kişi görev aldı. TYT oturumunda 333 bin 836, AYT oturumunda 226 bin 138 ve YDT oturumunda ise 32 bin 298 kişi görev yaptı. Bu yıl 976 bin 697 aday, YKS’ye ilk defa başvuruda bulundu. En genç aday 15 yaşında, en yaşlı aday ise 81 yaşında olarak kayıtlara geçti.

KADIN ADAYLARDA ARTIŞ

Bu yılki YKS’de kadın adayların sayısı, erkek adayları geçtiği görülüyor. Toplamda 2 milyon 560 bin 649 adaydan 1 milyon 375 bin 389’u kadın ve 1 milyon 185 bin 260’ı erkek olarak belirlendi. Engelli adayların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan erişilebilir binalarda toplam 12 bin 607 kişi TYT, 8 bin 352 kişi AYT ve 1094 kişi YDT oturumlarına katıldı.

Bu yıl Hakkari’nin Şemdinli, Hatay’ın Hassa, Kocaeli’nin Dilovası, Kütahya’nın Gediz, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçelerinde YKS uygulaması, bu sene ilk kez gerçekleştirildi. Ayrıca, soru kitapçıklarının basımı ve sevki için ÖSYM’nin kapalı matbaa merkezinde görevli 100’den fazla personel, sınav serüveninin ardından ailelerine kavuştu. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak.