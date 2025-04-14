Yumurta Fiyatları 9 Ayda İki Katlandı

YUMURTA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Organiği, tarlada gezeni ve kümeste bekleyeni ayırt etmeyen fiyat artışı, yumurtanın her türüne yansıyor. Pazarda en uygun fiyatlı yumurtanın tanesi 8 liradan satışa sunulurken, bazı marketlerde bu fiyat 6,5 liraya kadar düşse de, türüne bağlı olarak 14 liraya kadar yükseldiği görülüyor. Yumurtacı esnafı, on gün önce bir yumurtanın 6 lira olduğunu, günümüzde ise bu fiyatın 8 liraya çıktığını belirtiyor.

TÜİK VERİLERİ VE FİYAT ARTIŞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yumurta fiyatları son dokuz ay içerisinde iki katına çıkmış durumda. Son bir ayda ise fiyat artışı yüzde 10’a yaklaşıyor. Satıcılara göre, yumurta üreticiden daha yüksek fiyatlarla çıkıyor ve tüketiciye ulaşana kadar çeşitli maliyetler ekleniyor. Bazı kaynaklarda yumurta fiyatlarının ihracat artışıyla yükseldiği belirtilse de, sektör temsilcilerine göre yaklaşık beş ay önce yaşanan kuş gribinin etkileri hala devam ediyor.

ÜRETİM VE TALEP DENGESİ

Piyasadaki yumurta talebini karşılamak için yeterli üretim yapılamıyor. Fiyatlarda düşüş olma ihtimalinin en erken iki hafta sonra gerçekleşeceği ifade ediliyor.