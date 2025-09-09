Ekonomi

Yumurta Fiyatları Artıyor, Dikkatli Olun

yumurta-fiyatlari-artiyor-dikkatli-olun

AFYON VE KAYSERİ’DE YUMURTA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Afyon ve Kayseri illerinde yumurta fiyatlarında son dönemlerde dikkat çekici bir yükseliş gözlemleniyor. Özellikle okulların tekrar açılmasıyla birlikte artan talep, fiyatlara doğrudan yansıyor. Sektör temsilcileri, arz ve talep dengesinin bozulmasının bu fiyat artışında etkili olduğunu belirtiyor.

YUMURTA ZAMMI YANSIMALARI

Kayseri’de en büyük artış yarka yumurtada yaşandı. Önceki haftalarda 3,60 liradan satılan yarka yumurtanın fiyatı 4,10 liraya yükseldi. Afyon’da ise benzer bir gelişme gözlemleniyor; burada yarka yumurtanın fiyatı 4,05 liradan 4,45 liraya çıktı.

DUBLE VE DİĞER ÇEŞİTLERDEKİ FİYAT DEĞİŞİMİ

Afyon’da duble yumurta fiyatı 4,80 liradan 5,10 liraya, Kayseri’de ise 4,95 liradan 5,15 liraya yükseldi. Ayrıca yeni ana yumurtada da 40 kuruşluk bir artış gözlemlendi. Piliç ve klavuz yumurtalarda da fiyat farkları 20 ila 40 kuruş arasında değişiklik gösteriyor.

GELECEKTE YENİ FİYAT ARTISLARI BİZLERİ BEKLİYOR MU?

Sektör temsilcileri, talepteki artışa bağlı olarak önümüzdeki günlerde yumurta fiyatlarında yeni zamların söz konusu olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Tüketicilere ise “alışverişlerde dikkatli olun, fiyatlar daha da artabilir” mesajı iletiliyor.

