Yumurta Fiyatları Artmaya Devam Ediyor

FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta 20-70 kuruş arasında artan fiyatlar, bu hafta tüm boylarda 10 kuruşluk bir artış ile devam ediyor. Ancak, Afyon’da piliç yumurtası fiyatı 10 kuruşluk bir indirim ile 2,20 kuruştan 2,10 kuruşa düşüyor. Bu durum, bölgedeki fiyatlar üzerinde dikkat çeken bir değişiklik yaratıyor.

AFYON’DA YUMURTA FİYATLARI

Afyon’da duble yumurtanın tanesi 4,50 liradan 4,60 liraya yükseliyor. Eskiana ise 4,40 liradan 4,50 liraya çıkarken, kılavuz yumurta da 2,10 liradan 2,20 liraya ulaşıyor. Bu artışlar, yerel piyasanın dinamiklerini etkilerken, bölgede tüketicilerin alışveriş tercihlerine de yansıyor.

KAYSERİ’DE YUMURTA FİYATLARI

Kayseri’de duble yumurtanın tanesi 4,65 liradan 4,75 liraya, Eskiana 4,55 liradan 4,65 liraya yükseliyor. Piliç yumurtası fiyatı da 2,10 liradan 2,20 liraya çıkarken, kılavuz yumurtanın fiyatı 1,70 liradan 1,80 liraya çıkıyor. Bu fiyat artışları, kayseri pazarındaki genel eğilimi sürdürüyor.