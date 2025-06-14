Yumurta Üretimi 330 Milyon Düşüşte

YUMURTA ÜRETİMİNDE SÜREKLİ DÜŞÜŞ

Kümes hayvancılığı sektöründe özellikle yumurta üretiminde yaşanan azalma, yılın ilk dört ayında da devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı güncel veriler, kasımdan bu yana süregelen düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

NİSAN AYINDA YUMURTA ÜRETİMİ İSTATİSTİKLERİ

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün nisan ayına ilişkin verilerine göre, bu dönemde tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, yumurta üretimi ise 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı. Ancak, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 ve tavuk eti üretimi de yüzde 23,5 artış gösterdi. Ocak-nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 ve tavuk eti üretimi ise yüzde 14,8 arttı.

DÜŞÜŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Nisanda, mart ayına göre de yumurta üretimi yüzde 5 azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bine düştü. Geçen yıl kasım ayından bu yana yumurta üretimi devamlı olarak azalma gösteriyor. Kasım’da tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, aralıkta yüzde 9, ocak ayında yüzde 10,1, şubatta yüzde 10,8, ve mart ayında ise yüzde 8,8 oranında düştü. Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, son altı ayda 329 milyon 593 bin adet azalarak, bu yılın nisan ayına kadar 1 milyar 551 milyon 765 bine gerilemiş durumda.