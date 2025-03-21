Yunan Adalarına Kapıda Vize Uzatıldı

VİZELERİN UZATILMASI VE YENİ DÜZENLEMELER

Yunanistan, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için uygulanan kapıda vize süresini bir yıl uzattı. Reuters’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu uygulama artık 2024 yılına kadar geçerli olacak. Türk vatandaşları, Avrupa Birliği’ndeki pasaportsuz seyahat olanaklarından faydalanarak bazı Yunan adalarını ziyaret edebiliyor. Bu otomatik vize anlaşması Aralık 2023’te imzalanmıştı.

YENİ ADALARIN EKLENMESİ

Kapıda vize uygulamasının Nisan 2026’ya kadar uzatılması ve 10 adanın bulunduğu listeye Patmos ve Semadirek adalarının eklenmesi bekleniyor. Kaynaklara göre, bu durum Avrupa Komisyonu tarafından onaylanacak. Ayrıca, programın başarılı bir şekilde uygulanmış olması, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

VİZE BAŞVURULARI ARTIYOR

Kapıda vize uygulaması Mart 2024’te başlamasından bu yana, Rodos, İstanköy, Sisam, Midilli, Sakız, Leros, Sömbeki, Limni, Kalimnos ve Kastelorizo adaları için 100 binden fazla Türk vatandaşı vize aldı. Yunanistan ile Türkiye, geçen yıl deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik olası görüşmeleri gerçekleştirmek için anlaşmaya varmıştı.