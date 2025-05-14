Yunan Basını, Erdoğan’ı Övüyor

PKK’NIN FESHİ VE TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİ

PKK’nın kendisini feshetmesi ile Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye’nin daha belirgin bir rol alması sonucu dikkatler yeniden Türkiye’ye çevrildi. Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dış politikasına yönelik övgü dolu sözlerle gündeme geldi.

YUNAN BASINI TÜRKİYE’NİN POLİTİKALARINI DEĞERLENDİRİYOR

Yunanistan’ın en fazla takip edilen internet haber portallarından in.gr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin son dönemde iç ve dış siyasette izlediği politikaların başarılı olduğu yorumunu yaptı. “Erdoğan’ın savaşları” başlıklı haberde, “Erdoğan nasıl hem içeride hem de dışarıda güç kazanıyor” ifadesi ile Türkiye’nin son zamanlardaki hamleleri göz önüne serildi.

PKK’NIN FESHİNE ATIFTA BULUNULDU

Haberin içeriğinde terör örgütü PKK, Türk hükümetlerinin uzun zamandır karşılaştığı bir sorun olarak tanımlandı. “PKK’nın feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı’nı önemli ölçüde güçlendiriyor” denildi. Ayrıca, Erdoğan’ın Türkiye’yi diplomatik müdahale kapasitesine sahip ve jeopolitik satranç tahtasında etkin bir ülke konumuna getirmeye çalıştığı ve bunu büyük oranda başardığı vurgulandı.

ERDOĞAN’IN DENGELERİ KORUMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruduğuna dikkat çekildi. Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi. Ayrıca Türkiye’nin Suriye’de yeni rejimle avantajlı ilişkiler kurduğu ifade edildi. Haberde, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından değerli bir müttefik olarak nitelendirildiği de bilgisi yer aldı.

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI BAŞARILARI

Türkiye’nin uluslararası alandaki diğer başarıları arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye’nin ziyaret davetini kabul etmeye hazır olduğu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği’nin savunma politikasında rol oynama girişimlerine yer verildi. Son olarak, Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerinde tansiyonu düşük tutmayı başardığı kaydedildi.