Yunan Donanmasından Modernizayon Hamlesi

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAŞARILARI

Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi artırarak dışa bağımlılığı azaltma adımlarını sürdürürken, bu durumun dış basındaki yansımaları devam ediyor.

YUNAN BASINI ATMACA PROJESİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesinde, Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli üretim ATMACA gemisavar füzesini denizaltından başarılı bir şekilde ateşlediği ifade edildi. Haberde, ATMACA füzesinin farklı versiyonlarının geliştirilmekte olduğu, bunun Türkiye’nin savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı hedefleyen projelerden bir tanesi olduğu aktarıldı. Ayrıca, Yunan donanmasının 214 sınıfı denizaltılarını modernize etmeyi ve 50 yıla yaklaşan 209 sınıfı denizaltılarının yerine 4 yeni nesil denizaltı edinimini planladığı belirtildi. Yine, MdCN (Scalp Naval) seyir füzelerinin Papnikolis sınıfı denizaltılara entegre edilme olasılığına da vurgu yapıldı.

YUNANİSTAN’DAN YENİ SAVUNMA STRATEJİLERİ

Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, Fransız yapımı FDI sınıfı “Formion” fırkateyninin denize indirilme töreninde yaptığı açıklamalara da yer verildi. Dendias, Yunan Deniz Kuvvetlerinin daha saldırgan bir doktrine geçeceğini ve 1000 kilometre menzilli füzelerin fırkateyn ve denizaltılara entegre edilmesi amacıyla çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Ayrıca, Ege Denizi’nde su altı sensör ağı kurulması planının olduğu ve bu sistemle Türk Deniz Kuvvetlerinin hareketlerinin gerçek zamanlı olarak takip edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.