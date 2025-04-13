Yunan Genelkurmay Başkanı Houpis’ten Açıklamalar!

GENELKURMAY BAŞKANI’NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, 10’uncu Delphi Ekonomi Forumu’nda Türkiye hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Houpis, Türkiye’nin “devam eden bir tehdit teşkil ettiğini” belirterek, Yunan askerlerinin dakikalar içinde eyleme geçmeye hazır olduklarını ifade etti.

SINIRDAKİ GÜVENLİK VE HAZIRLIK

Yunanistan’ın Greek City Times haber sitesine göre, Houpis, Türkiye’nin Yunanistan’a karşı “ısrarlı sınama” içinde olduğunu vurguladı ve Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin herhangi bir tehdide beş dakika içinde karşılık vermeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi. “Türkiye’nin revizyonist taktikleri var” diyen Houpis, Yunanistan’ın yalnızca kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge meselelerinde çözüme odaklandığını belirtti. Yunan vatandaşlarına Türkiye’nin provokatif söylemine rağmen kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini ileten Genelkurmay Başkanı, Yunanistan’ın bu tür açıklamaları tolere ettiğini, fakat kendilerinin bu tarz açıklamalara girmeyeceğini kaydetti.

CAYDIRICILIĞA GİDEN YOL

Alpha TV’ye konuşan Houpis, Yunanistan’ın gerektiğinde “kararlı bir şekilde eylemde bulunma kararına” sahip olduğunu dile getirdi. Akdeniz’i jeopolitik bir merkez ve ülkesinin çıkarlarının kilit bir alanı olarak değerlendiren Houpis, “hibrit tehditlere karşı caydırıcılık için gücün hayati önem taşıdığını” vurguladı. Ayrıca, operasyonel açıdan gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdiğini, mali kriz sonrası oluşan boşlukların giderilmeye çalışıldığını ifade etti. Son çatışmalardan çıkarılan derslerin, 12 yıllık yeni silah programına entegre edildiğini belirten Houpis, insansız hava araçları gibi ileri teknolojilerin yanı sıra “rakiplerin teknoloji gelişimlerine karşı koyma çabalarının da” sürece dahil olduğunu anlattı.

Houpis, ayrıca gençleri orduda kariyer yapmaya teşvik ederek bunun, “hizmet, bilim ve ulusun savunmasında güvenli bir geçimin birleşimi” olduğunu kaydetti.