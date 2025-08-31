Yunan Radar Sistemleri Çökmüş Durumda

RADOS VE KERPE’DE HAVA GÜVENLİĞİ KRİZİ

Yunanistan’ın Rodos ve Kerpe adalarındaki radar sistemleri devre dışı kaldı. Ülkenin güneydoğusunda hava sahasında büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Özellikle yaz aylarında artan hava trafiği, yaşanan radar sorunlarından doğrudan etkileniyor. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nin sert açıklamasında Atina FIR hattının güneydoğusundaki gözetim sistemlerinin çalışmadığı ya da bozulduğu belirtildi.

KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Derneğin yaptığı açıklamada, Rodos’un Attavyros Dağı’ndaki radarın yıllar önce sabotaj sonucu hasar gördüğü ancak yenilenmediği henüz ifade edildi. Kerpe’deki radar sisteminde ise sürekli olarak arızalar yaşandığı vurgulandı. Açıklamada, “Girit’ten Meis’e kadar olan bölge, uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu bölgedeki radar sistemlerinin devre dışı kalması hava trafiğinin kontrolünü neredeyse imkânsız hale getiriyor” denildi.

ATİNA’DA DA SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Yunanistan’ın en büyük havalimanı olan Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda da radar arızaları ve frekans problemleri nedeniyle büyük bir kriz yaşanıyor. Terminal radarlarının yalnızca birinin çalıştığı, doğu pistinin aletli iniş sisteminin ise aylarca devre dışı kaldığı ifade edildi. Frekanslarda yaşanan parazitler ve kapsama sorunları hava trafiğini yönetilemez hale getiriyor. Ayrıca Akarna Dağları’ndaki yayın merkezindeki frekanslar haftalarca düzgün çalışmadı ve yetkililer ancak frekanslar tamamen devre dışı kaldığında müdahale edebildi.

AVRUPA KOMİSYONU’NA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Avrupa Komisyonu’na ‘Hava Trafik Yönetimi Alanında İhlaller ve Uyum Eylem Planı’ sunulacağını duyurdu. Bu planın hazırlanmasında herhangi bir hava trafik kontrolörünün yer almamasını sert bir dille eleştirdi. “Yönetim, sistemi uygulayacak olan kontrolörleri dışlayarak büyük bir hata yapıyor. Uçuş güvenliği için kritik bilgileri bilmeyen yetkililerin hazırladığı bu plan, geçmişte yapılan hataları tekrarlatacaktır” denildi. Ayrıca, basın açıklamasında operasyon alanlarındaki hijyen sorunları, kontrolörlerin oturacak koltuk bulamaması ve radar merkezlerinde haşerelerin dolaşmaları gibi iddiaların da dile getirildi. Yeni Disiplin Yasası tasarısı ile birlikte sendika temsilcilerine baskı uygulandığı, eleştirileri dile getiren yetkililerin cezalandırıldığı ve bu durumun uçuş güvenliği gibi önemli konuların üstünü örttüğü ifade edildi.