Yunanistan’a Helikopterler Geliyor.

HELKOPTER ÜRETİMİ BAŞLADI

Yunanistan’a ait ilk Black Hawk helikopterlerinin, üretici firma Sikorsky’nin ABD’deki üretim tesisinde montajına başlandığı ortaya çıktı. İlgili devletlerarası anlaşma çerçevesinde, 2027 yılından itibaren partiler halinde teslimat yapılacak.

SELANİK’TE YERLEŞİM

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın planı doğrultusunda, Black Hawk helikopterlerinin yeni merkezi Selanik’in Thermi ilçesinde bulunan Sedes askeri havaalanı olacak. Kaynaklar, bu bölgede gerekli incelemelerin tamamlandığını ve helikopterlerin barınması için altyapının inşa edileceğini, ayrıca Kara Havacılık personelinin ihtiyaçları için bütçelerin sağlandığını belirtiyor. Ayrıca, 2026 yılında Kara Havacılık’tan deneyimli pilotlar ve teknisyenlerden oluşan bir ekip ABD’ye giderek yeni helikopterler için eğitim alacak. Eğitim süreci, Alabama’daki Fort Novosel üssünde gerçekleşecek; bu üs, ABD Kara Kuvvetleri’nin Black Hawk eğitimi gerçekleştirdiği en büyük üslerden biridir. Eğitim tamamlanır tamamlanmaz personelin Yunanistan’a dönüşü, ilk helikopterlerin teslimatıyla aynı zamana denk gelecek. Böylece eğitim, simülatörler aracılığıyla hem yerde hem de havada devam edecek. İlk etapta Amerikan eğitmenler de Yunanistan’a gelecek ve ihtiyaç duyulduğunda burada kalacaklar. Hedef, Silahlı Kuvvetlerin acil gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, yeni helikopterlerin çok kısa süre içerisinde tamamen operasyonel hale gelmesini sağlamak.

HELİKOPTER DONANIMI

Yunanistan, 35 adet Black Hawk helikopterini “Utility”, yani temel ekipman ile donatılmış çok amaçlı konfigürasyonda teslim alacak. Bu helikopterler makinel tüfeklerle de donatılacak. Gelecek aşamalarda, helikopterlerde öz savunma sistemlerinin entegrasyonu planlanıyor. Özel Harp Dairesi (ΔΕΠ) ihtiyacı için tahsis edilen dört helikopterse ek makineli tüfekler, zırh plakaları, roketler ve ilave sensörlerle güçlendirilecek.

TESLİM HARCAMALARI

Yunanistan, 35 adet UH-60M Black Hawk helikopterinin tedarikine yaklaşık 1 milyar 149 milyon Euro harcayacak. Ödemeleri şimdiden başlatılan bu süreç, 7 yıl içinde tamamlanacak. Bunun yanı sıra, 125 milyon Euro değerinde bir bakım ve destek (FOS) anlaşması da imzalandı.