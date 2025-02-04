Yunanistan’da 4 Adada Eğitime Ara Verildi

ARTAN SİSMİK HAREKETLİLİK NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin bildirdiğine göre, Ege Denizi’ndeki artan sismik hareketlilik sebebiyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas’ın başkanlığında yapılan toplantıda, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda eğitime cumaya kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. Yeni bir değerlendirmeye kadar vatandaşların kapalı alanlarda bir araya gelmemesi, metruk binalara yaklaşmamaları, Santorini Adası’ndaki tehlikeli Ammudiou, Armenis, Korfu ve Palaio Limena sahillerine gitmemeleri ve havuz sularının boşaltılması gerektiği vurgulandı.

DEPREM ENDİŞESİYLE ADANIN TERKİ

Santorini Adası’ndan ayrılan tüm gemi ve uçaklar, deprem korkusuyla adayı terk etmek isteyenler ile dolup taşmaya başladı. Deprem korkusuyla Atina’ya uçakla giden bir kişi, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yaklaşık her beş dakikada bir deprem yaşıyoruz, bu yüzden korkuyoruz. İnsanlar adadan ayrılmak istiyor. Gemilere biniyor. Şimdi 2 ekstra uçuş koydular,” dedi. Bir başka Santorini sakini ise, adaya ne zaman döneceğine karar vermek için gelişmeleri takip edeceğini ifade etti. Yüksek bilet fiyatlarından şikayet eden bir ada sakini de insanların büyük bir endişe içinde olduğunu aktardı.

HEYELAN GÖRÜNTÜLERİ VE ACİL TEDBİRLER

Bölgede yaşanan depremler nedeniyle Santorini Adası’ndaki heyelana ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Son günlerde Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik nedeniyle bu 4 adada okullar bugün de tatil edildi. Kapalı alanlarda planlanan kültürel etkinlikler iptal edilirken, vatandaşlardan kapalı alanlarda toplu halde bulunmamaları istendi. Tedbir amacıyla Santorini Adası’na arama kurtarma ekipleri gönderildi ve depremden endişe duyan birçok kişi, geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.