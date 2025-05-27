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Yunanistan’da İçecek Suyunda Uranyum Belirlendi

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URANYUM TESPİTİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

Yunanistan’ın kuzeyindeki Serres kentinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum bulunuyor, bu nedenle üç yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan ediliyor. Devlet televizyonu ERT’in verdiği bilgilere göre, Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimleri için alınan OHAL kararı, suda tespit edilen uranyum sorunuyla etkili bir şekilde mücadele etmeyi amaçlıyor.

26 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga’nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı, 26 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. Bu karar, ilgili belediye ve kurumların olağanüstü durumlarda kullanabilecekleri finansal kaynaklara erişmelerini sağlayarak sorunun çözüme kavuşturmalarını hızlandırıyor ve vatandaşlara destek sunma imkanı tanıyor. Serres’teki son denetimlerde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum saptanmış, beş yerleşim bölgesinde suyun içme ve yemek pişirme alanında kullanımı yasaklanmıştı.

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