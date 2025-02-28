Yunanistan’da Muhalefet, Tren Kazası Yıl Dönümünde Sokakta!

SOKAKLARDA ATEŞ VAR

Yunanistan’da, 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının iki yıl dönümünde, sokaklar yine karıştı. Başkent Atina’nın Sintagma Meydanı’nda buluşan binlerce kişi, “Adalet istiyoruz” sloganları atarak hükümete karşı tepkilerini gösterdi. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği protestoya, Atina’daki birçok iş yeri de kepenk kapatarak destek verdi. Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal olurken, feribot seferleri durduruldu, toplu taşımalar ise büyük ölçüde aksadı.

PROTESTOLAR YAYILIYOR

Yurdun dört bir yanında ve yurtdışında toplam 300’den fazla şehirde protestolar gerçekleşirken, Atina’da sert müdahale sonrasında çatışmalar yaşandı. Atina sokaklarında protestocular polisle karşı karşıya geldi. Yanıcı maddeler ve taşların havada uçuştuğu gösteriler, şehrin ara sokaklarında büyük bir kargaşaya neden oldu.

KAZA ARAŞTIRMASI SONUCU

Yunanistan’ın Tesalya bölgesindeki Tempi kasabasında, 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari trenin çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedenlerine dair yapılan araştırmanın sonuçları dün açıklandı ve raporda kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim gibi etkenlerden meydana geldiği belirtildi.