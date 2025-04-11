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Yunanistan’da Tren Patlaması Gerçekleşti

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PATLAMA HABERİ ALINDI

Yunanistan’da, kimliği henüz bilinmeyen kişiler yerel saatle 20.35’te bir Yunan gazetesine ve internet sitesine telefon yaptı. Yaklaşık 35-40 dakika sonra, demiryolu şirketi Helenik Tren’in merkez binasında patlama olacağı belirtildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığına göre, belirtilen süre içerisinde bölgede bulunan şüpheli bir çanta patladı. Olay sonrası polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle çevredeki insanları tahliye etti ve olayı incelemek amacıyla soruşturma başlattı.

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