Yunanistan’da Uranyum Bulundu; OHAL Açıklandı

URANYUM TESPİTİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL

Yunanistan’ın kuzeyindeki Serres kentinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum saptandı ve bu nedenle 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi. Devlet televizyonu ERT’in aktardığına göre Sivil Koruma Genel Sekreteri, Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimleri için alınan OHAL kararının, suda tespit edilen uranyum sorunu ile mücadelede kolaylık sağlamak amacı taşıdığını bildirdi.

OHAL KARARININ KAPSAMI VE SÜRESİ

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga’nın talebi doğrultusunda alınan olağanüstü hal kararı, 26 Haziran’a kadar geçerliliğini koruyacak. Bu karar, ilgili belediye ve kurumların olağanüstü hallerde kullanılabilecek finansal kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve sorunun çözüm sürecini hızlandırarak vatandaşlara destek olma imkanı yaratacak. Geçen hafta Serres’te yapılan denetimlerde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmiş ve beş yerleşim bölgesinde suyun içme ve yemek pişirme amacıyla kullanılmasına yasak getirilmişti.