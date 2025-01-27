Yunanistan Endişeli: Türk Donanması Büyüyor

TÜRK DENİZ KUVETLERİ’NDEKİ ATILIMLAR YUNANİSTAN’IN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Yunan medya kuruluşları, Mavi Vatan 2025 tatbikatının akabinde Türk Deniz Kuvvetleri’nde yaşanan yerli ve milli atılımlar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Yunan gazetesi Pentapostagma, “Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege’deki egemenliğimizi tehdit ediyor” başlığıyla yayımladığı haberde bu duruma vurgu yaptı.

TÜRKLER GÜÇLÜ BİR DONANMA OLUŞTURUYOR

Haberde, Türkiye’nin denizlerdeki hakimiyetini artırma konusunda önemli adımlar attığına dikkat çekildi. “Türkler, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de gücünü yansıtmak için güçlü bir donanma oluşturma yolunda ilerliyor” ifadesiyle Türk Deniz Kuvvetleri’nin büyüme sürecinin devam ettiği belirtildi.