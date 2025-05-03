Yunanistan, Girit’te İhale Duyurdu

YUNANİSTAN, ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKIYOR

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması yapmak için uluslararası bir ihale süreci başlatıyor. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, Mora Yarımadası’nın güneyi ile Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon aramaları ve kaynakların istifadesi için ihale açılmasına dair kararı imzaladı.

CHEVRON’UN İLGİSİ İHALEYİ HIZLANDIRIYOR

Açıklamada, söz konusu kararın, ABD merkezli enerji şirketi Chevron’un Mora Yarımadası ve Girit Adası’nın güney kesimlerinde hidrokarbon arama konusundaki ilgisine olumlu yanıt verme sonucunda alındığı belirtildi. Uluslararası ihale duyurusunun, ilgilenen şirketlerin başvuruları için Avrupa Birliği’nin (AB) resmi gazetesinde 90 gün boyunca kamuoyuna aktarılacağı kaydedildi. Çevre ve Enerji Bakanlığı, mart ayında Chevron’un, Girit’in güneyinde hidrokarbon arama talebini olumlu değerlendirdiğini ifade etmişti.