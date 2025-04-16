Yunanistan’ın Deniz Mekansal Planlaması’na Tepki

DENİZ MEKANSAL PLANLAMASI TEPKİSİ

Yunanistan’ın Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde ilan ettiği “Deniz Mekansal Planlaması”, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bölgeleri kapsadığı için Ankara’nın tepkisini çekti. Yunanistan’ın geçmişteki benzer girişimleriyle tartışma yaratan tutumu, Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir açıklama ile karşılık buldu.

HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOK

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın ilan ettiği tasarrufların “hukuki geçerliliği yok” olduğu vurgulandı. Bakanlık, Ege ve Akdeniz gibi kapalı veya yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarrufların kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası deniz hukukunun bu denizler üzerindeki kıyıdaş devletler arasında çevre konuları da dahil iş birliğini teşvik ettiğini ifade etti. Türkiye’nin Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğu hatırlatıldı.

HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAK

Bakanlık, söz konusu tasarrufların ve oldubitti teşebbüslerinin Türkiye için bugüne ve geleceğe dönük “hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını” belirtti. Türkiye, Yunanistan’la olan ilişkilerinde, her iki tarafın da arzuladığı ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dair tutumunu koruyor. Türkiye’nin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması ise UNESCO ve Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletilmekte.