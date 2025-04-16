Yunanistan’ın Deniz Planlaması Tepki Aldı

DENİZ MEKANSAL PLANLAMASI TEPKİSİ

Yunanistan’ın Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında açıkladığı “Deniz Mekansal Planlaması” çerçevesinde, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bölgelere yer vermesi, bu durum Ankara’nın tepkisini çekti. Daha önce benzer tartışmalara neden olan Yunanistan’ın bu yeni adımına Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOK

Dışişleri Bakanlığı, yapılan tasarrufların hukuki geçerliliğinin bulunmadığını belirtti. Bakanlık, “Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun bu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dâhil iş birliğini teşvik ettiğini” vurguladı. Ayrıca, “Ülkemiz, Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır” ifadesini kullandı.

HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAK

Açıklamada, söz konusu tasarrufların ve oldubitti girişimlerinin Türkiye açısından “dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı” ifade edildi. Bakanlık, Türkiye’nin, Yunanistan’la ilişkilerinde 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların çözümü için uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temeli doğrultusunda samimi ve kapsamlı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğini belirtti. Ülkenin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması’nın da UNESCO ve Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletildiği bildirildi.