Yunanistan Kaçak Göçe Karşı Sertleşti

Yunan PARLAMENTOSU’NDA YENİ YASA TASARISI ONAYLANDI

Yunanistan, kaçak göçle mücadelede daha sert tedbirler almaya karar verdi. Avrupa Birliği’nin politikalarına ve yönlendirmelerine aykırı olarak, Yunan Parlamentosu, Başbakan Miçotakis’in liderliğindeki hükümetin oylarıyla Göçmenlik Bakanı Thanos Plevris’in öncülüğünde hazırlanan yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenlemelere göre, Yunanistan’a kaçak yollardan giren herkes hapse atılacak. Göçün başladığı tarihten itibaren veya daha önce ülkeye giriş yaparak kaçak yaşayan hiçbir bireye yasal statü verilmeyecek. Bu durum, daha önce ülkede yedi yıl ikamet eden ve çalışan kişilerin oturma izni alabilmesini mümkün kılan düzenlemeyi de ortadan kaldırıyor.

YENİ UYGULAMALARDAN MEMNUNİYET DUYULUYOR

Yasada, “Başvuruları temyizde reddedilen sığınmacılara beş yıl hapis cezası verilmesi” ifadesi de yer alıyor. Aşırı sağcı politikacı olarak bilinen ve sonrasında Miçotakis’in partisinde bakanlık yapan Plevris, yeni uygulamaları duyurmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Plevris, “Kaçakların başvurusu reddedilirse, elektronik bileklik kullanılacak. Kaçaklar, ülkeden çıkana kadar gözetim altında tutulacak. Geri dönmeyenlere, tahliyesiz beş yıl hapis cezası verilecek. Geri dönenler hapse girmeyecek” şeklinde açıklamalar yaptı.