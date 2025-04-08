Yunanistan Tarafından Geri İtildi, Kurtarıldı

YUNANİSTAN’DA GÖÇMEN ZULMÜ SÜRÜYOR

Yunanistan, göçmenlere karşı uyguladığı zulme devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce göçmeni geri iten ve bu durumun ölümlerine yol açtığı bilinen Yunan güçleri, bir başka facia ile daha karşı karşıya kalıyor.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Muğla Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin can salları içinde olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 10’u çocuk, 27 düzensiz göçmeni başarıyla kurtarıyor.