Gündem

Yunanistan Tarafından Geri İtildi, Kurtarıldı

yunanistan-tarafindan-geri-itildi-kurtarildi

YUNANİSTAN’DA GÖÇMEN ZULMÜ SÜRÜYOR

Yunanistan, göçmenlere karşı uyguladığı zulme devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce göçmeni geri iten ve bu durumun ölümlerine yol açtığı bilinen Yunan güçleri, bir başka facia ile daha karşı karşıya kalıyor.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Muğla Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin can salları içinde olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 10’u çocuk, 27 düzensiz göçmeni başarıyla kurtarıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

FBI, Android ve iOS Uyarısı!

FBI, iOS ve Android kullanıcılarını hedef alan bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyarıda bulundu. Dolandırıcılar, resmi gibi davranarak kişisel bilgileri çalmaya çalışıyor.
Gündem

İnegöl’de 6 İşçi Hastaneye Kaldırıldı!

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan altı işçinin sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.