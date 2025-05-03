Yunanistan, Uluslararası İhale Açacak!

YUNANİSTAN ULUSLARARASI İHALE İLE HİDROKARBON ARAMASI YAPACAK

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması amacıyla uluslararası bir ihale düzenleyecek. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Stavros Papastavru’nun Mora Yarımadası’nın güneyi ile Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon araması ve bu kaynakların kullanımı için ihaleye çıkma kararını imzaladığı bildirildi.

ÇEVRE VE ENERJİ BAKANLIĞI’NDAN YENİ AÇIKLAMA

Açıklamada, bu kararın, ABD merkezli enerji şirketi Chevron’un, Mora Yarımadası ve Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon arama konusundaki ilgisinin olumlu bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda alındığı ifade edildi. İhale duyurusunun ise, ilgilenen şirketlerin başvuruları için Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde 90 gün boyunca kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

CHEVRON’UN İLİGİSİ VE İLK ADIMLAR

Çevre ve Enerji Bakanlığı, mart ayında Chevron’un, Girit’in güneyinde hidrokarbon arama isteğine olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu. Bu süreç, Yunanistan’ın enerji kaynaklarını değerlendirme yönündeki adımlarını hızlandırıyor.