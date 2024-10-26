“Yunus Akgün’e Real Sociedad İlgisi”

YUNUS AKGÜN’ÜN BAŞARILI PERFORMANSI

İngiliz ekibi Leicester City ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray’a dönen Yunus Akgün, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Özellikle son dönemlerdeki skorer kimliğiyle beğeni toplayan milli futbolcu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

REAL SOCIEDAD’IN İLGİSİ

İspanyol medyası Fichajes üzerinden gelen habere göre; genç futbolcu Yunus Akgün’e La Liga’dan bir talip çıktı. 24 yaşındaki futbolcunun “Yeni Arda Güler” olarak anıldığı haberde, Real Sociedad’ın oyuncu için ilgilendiği ifade ediliyor.

TRANSFER TEKLİFİ

Real Sociedad’ın bu transfer için 7 milyon euroluk bir teklif yapabileceği belirtiliyor. Ancak, önümüzdeki günlerde bu transfer için Real Sociedad’ın karşısına güçlü rakiplerin çıkabileceği de kaydediliyor.

YUNUS AKGÜN’ÜN İSTATİSTİKLERİ

6.5 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu sezon toplamda 13 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 5 gol ve 1 asistle başarılı bir performans sergilemeyi başardı.