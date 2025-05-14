Yunus Akgün, Finalde 3 Asist Yaptı

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE GALATASARAY ZAFERİ

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep’te gerçekleştirilen bu önemli karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, 3-0’lık skorla kazanarak zaferle ayrıldı.

YUNUS AKGÜN’ÜN MÜTHİŞ PERFORMANSI

Galatasaray’da maça damga vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor’a karşı oynanan finalde toplam üç asist yaparak dikkat çekti. Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen’in (2) gollerinde asisti sağlayarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

Yunus, Trabzonspor finalinin ardından yaptığı açıklamada, “İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON ADIM

Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk mücadelesi için de şu ifadeleri kullandı: “Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz.”