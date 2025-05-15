Yunus Akgün, Finalde Üstün Performans Gösterdi

MAÇ SONUCU

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, maçta 3-0’lık skorla zafer elde etti.

YUNUS UNUTULMAZ PERFORMANS GÖSTERMİŞTİR

Galatasaray’da maça damga vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor’a karşı oynanan finalde 3 asiste imza attı. Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen’in (2) gollerinde asisti yapan oyuncu oldu.

HEDİYE EDİLEN KUPA

Yunus, Trabzonspor finalinin ardından yaptığı açıklamada, “İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz” dedi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk için ise, “Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz” sözlerini kullandı.