Yunus Akgün, Finale Etki Etti

MAÇ SONUCU

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, maçı 3-0’lık bir skorla galip tamamladı.

YUNUS’A DAMGA

Galatasaray’da en dikkat çekici isimlerden biri Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor karşısındaki finalde 3 asist gerçekleştirdi. Yunus, Barış Alper ile Victor Osimhen’in (2) gollerinde asisti yapan oyuncu olarak öne çıktı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Yunus, final mücadelesinin ardından düşüncelerini dile getirdi. Milli futbolcu, “İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz,” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk hedefi için ise “Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz,” ifadelerini kullandı.