Yunus Akgün, Finale Etki Etti

MAÇ SONUCU VE GALATASARAY’IN ZAFERİ

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep’te gerçekleştirilen maçta sarı-kırmızılı ekip, 3-0’lık skorla galip geldi.

YUNUS AKGÜN’ÜN PERFORMANSI

Galatasaray’da unutulmaz bir performans sergileyen Yunus Akgün, karşılaşmada 3 asiste imza attı. Milli futbolcu, Trabzonspor’a karşı oynanan finalde Barış Alper ve Victor Osimhen’in (2) gollerinde asisti yapan isim oldu.

MİLLİ OYUNCUDAN AÇIKLAMALAR

Yunus, Trabzonspor finalinin ardından yaptığı açıklamada, “İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

LİG ŞAMPİYONLUĞUNA İVME

Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk hedefi için ise, “Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.