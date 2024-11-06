“Yunus Akgün: Galatasaray Kaptanı Olmak İstiyorum”

YUNUS AKGÜN, BEKLENTİLERİ HİSSEDİYOR

Galatasaray’ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, Galatasaray Dergisi’nin kasım sayısında önemli açıklamalarda bulundu. Akgün, genel beklentilerin kendisini motive ettiğini belirterek, “Benden önce Galatasaray altyapısından çıkan ve birlikte oynadığım; Arda abi, Semih abi gibi çok büyük futbolcular olduğu için beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ama bu beklentiler beni daha çok motive ediyor. Ben de sahaya koyduğum performansla karşılığını vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

KURDUĞU HAYALLERİN BAŞLANGICINDA

24 yaşındaki oyuncu, hayallerinin daha başında olduğunu ifade ederek, “Florya’dan içeri 8 yaşında girdim. O yaştan beri bir gün Galatasaray A takımında forma giymeyi hayal ederek büyüdüm ve şu an o hayallerin içindeyim. Fakat kurduğum hayallerin henüz başındayım; hem Galatasaray efsanesi olmak hem de Galatasaray’ı Avrupa’da temsil etmek hayallerimin büyük bir parçası” dedi.

BÜYÜK BİR AİLE OLARAK BAŞARIYA ULAŞIYORUZ

Takım içindeki arkadaşlık ilişkilerinin yüksek olduğunu belirten Akgün, “Bizim en büyük başarılarımız çok büyük bir aile olmamız. Herkes birbiriyle vakit geçirirken çok keyif alıyor. Yerli, yabancı oyuncu fark etmeksizin herkesin Galatasaray aidiyeti hissetmesi de bizi başarıya götürüyor” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLIK

Fenerbahçe derbileri hakkında düşüncelerini paylaşan Yunus Akgün, “Fenerbahçe maçları özellikle benim gibi Galatasaray altyapısında yetişen oyuncular için çok önemlidir. Ancak derbiye özel bir hazırlığım olmadı. Her maça nasıl hazırlanıyorsam öyle hazırlandım. Fenerbahçe’ye karşı altyapıdan da kazanmaya alışkınım. Bu yüzden ekstra bir hazırlık olmadı diyebilirim. Zaten son yıllarda Kadıköy’de rakibimize karşı üstünlüğümüz var. Bu da bizi motive eden nedenlerden biri” dedi.

İNGİLTERE’DE KAZANDIĞI TECRÜBE

Akgün, Adana Demirspor’a verdiği önemi vurgulayarak, “Başta Murat Sancak olmak üzere Adana Demirspor taraftarları beni çok sahiplendi ve bana çok destek oldular. Ben de onların bu desteğini boşa çıkarmamaya çalıştım. Orada şampiyonluk yaşadım ve Süper Lig’de çok güzel bir sezon geçirdim. Benim için unutulmaz ve güzel bir tecrübeydi. Leicester City ile ilk defa yurt dışına adım attım. Hiç kolay değildi ama orada kendime hem fiziksel hem mental hem de taktiksel olarak çok şey kattığımı düşünüyorum. İngiltere günleri çok büyük bir tecrübeydi benim için” ifadelerini kullandı.

OKAN HOCANIN ÖNEMİ

Teknik Direktör Okan Buruk’un altyapıdan gelen futbolcuları iyi anladığını dile getiren Akgün, “Hocanın oyuncularla ilişkisi de çok iyi ve gerçekten bu takımı bu şekilde iyi yönetmek de hiç kolay değil. Çünkü takımda çok büyük yıldızlar var. İki yıl üst üste şampiyon olduk, çok büyük rekorlar kırıldı ve bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hocamızın antrenörlük kariyeri de futbolculuk kariyeri gibi kupalarla ve başarılarla dolu olacağı kesin” dedi.

GALATASARAY KAPTANLIĞI HEDEFİ

Yunus Akgün, hayallerinden birinin Galatasaray kaptanı olmak olduğunu ifade ederek, “Hayallerimden biri tabii ki Galatasaray kaptanlığı yapmak. Arda Turan, Muslera ve Bülent Korkmaz gibi altyapısından yetiştiğim bu büyük camiada unutulmaz kaptanlardan biri olmayı hedefliyorum” dedi.

KEREM AKTÜRKDOĞLU İLE DOSTLUK

Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Akgün, “Kerem, futbolun bana kattığı en büyük dostluklardan biri. Saha içi ve saha dışı çok iyi anlaştığım arkadaşım. İkimizin de böyle performans vermesi bizi çok gururlandırıyor ve daha çok motive ediyor. Birbirimize destek olarak kendimizi yükseltiyoruz. Bu sezon keşke beraber oynayabilseydik ama onun da hayalleri vardı ve bizi orada gösterdiği performansla çok gururlandırıyor” şeklinde ifadeler kullandı.

ICARDİ VE OSIMHEN’İN GÜVENİ

Mauro Icardi ve Victor Osimhen hakkında düşüncelerini paylaşan Akgün, “Onlarla beraber sahada olduğum için çok mutluyum. Tabii onların bana verdiği destek benim için çok önemli. Bu beni tabii ki motive ediyor. Evet, Icardi ve Osimhen gibi isimler bize sahada çok güven veriyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.