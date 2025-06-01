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Yunus Akgün Transferi Resmen Tamamlandı

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YUNUS AKGÜN İÇİN TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE

Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için transfer söylentileri sona ermiyor. Birçok Avrupa kulübü tarafından yakından izlenen Yunus Akgün için sarı-kırmızılılarda dikkat çeken bir gelişme meydana geldi.

SÜPER LİG’DE ÖNE ÇIKAN İSİM

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da öne çıkan oyunculardan biri kesinlikle Yunus Akgün oldu. Başarılı performansı ve attığı gollerle adından söz ettiren milli futbolcu, Avrupa’daki takımların dikkatini çekmeyi başardı.

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