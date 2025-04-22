“Yunuseli Havaalanı İddialarına Yanıt Geldi”

SİVİL UÇUŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bursa Yunuseli Havalimanı’nın sivil uçuşlara kapatıldığına dair sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi. Açıklamada, “Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) tarafından işletilmekte olan Bursa Yunuseli Hava Kampüsü ile ilgili olarak; söz konusu işletmenin, anılan hava kampüsünde işletmecilik faaliyetlerini sürdüremeyeceğini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, ilgili işletme yetkisi, SHT-HAVA KAMPÜS Talimatı kapsamında iptal edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, “Ancak, ilgili alana yönelik iniş ve kalkış faaliyetleri durdurulmamış olup, UOD 2017/7 sayılı Genelge kapsamında Tanımsız Alanlar (ZZZZ) için pilot sorumluluğunda uçuş planı doldurularak uçuş gerçekleştirilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.” bilgisi verildi.

Son olarak, Bursa Yunuseli Hava Kampüsü’nün yeniden yetkilendirilmesi konusunun, işletmelerin talep etmesi durumunda değerlendirileceği vurgulandı. “SHT-HAVA KAMPÜS Talimatı kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılacak ve uygun bulunması durumunda yeniden yetkilendirme süreci başlatılabilecektir.” denildi.