Yüreğir’de Cam Sileyen Şahıs Yakalandı

ADANA’DA TRAFİKTE GÜVENLİĞİ TEhDİT EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen bir olayda, Regülatör Köprü ışıklarında durmakta olan araçların camlarını silen bir kişi, kırmızı ışıkta kendisini görüntüleyen bir sürücünün aracına sert bir şekilde vurup, görüntü alınmasına tepki gösteriyor.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İHBAR SAYDI

Işıkların yeşil yanmasıyla birlikte şüpheli bölgeden uzaklaşıyor. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu görüntüleri ihbar sayarak şüphelinin peşine düştü.

ŞÜPHELİ A.G. YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin A.G. olduğu belirlendi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, A.G.’yi kısa bir süre içerisinde yakaladı. Yapılan incelemede A.G.’nin 75 adet suç kaydı bulunduğu saptandı. A.G. hakkında mala zarar verme suçundan yasal işlem başlatıldı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, cam silerek vatandaşların huzurunu bozan kişilere asla geçit vermeyeceğini vurguladı.