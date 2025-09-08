Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI YENİDEN BELİRLENDİ

Yurt dışına çıkış harcının güncellenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yer aldı. Yeni düzenleme ile birlikte yurt dışı çıkış harcı, 710 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı.

HARÇ TUTARIYLA İLGİLİ GEÇİCİ DÜZENLEME

MADDE 1- (1) 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesi uyarınca, harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirleniyor.

YENİ HARÇ UYGULAMASI VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayımlandığı tarihten sonraki onuncu günün sonuna kadar gerçekleştirilen yurt dışı çıkışlarında, önceden ödenmiş olan harçlar için herhangi bir fark talep edilmeyecek.

MADDE 2- (1) Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe giriyor.

MADDE 3- (1) Bu kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı uyguluyor.