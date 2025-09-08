Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL

Yurt dışı çıkış harcı ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yeni kararla birlikte yurt dışı çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye çıkartıldı.

yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesi

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde belirtilen harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirleniyor.

geçici madde hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayımı tarihini izleyen onuncu günün sonuna kadar gerçekleştirilen yurt dışına çıkışlarda, bu kararın yayımı tarihinden önce geçerli olan tutar üzerinden ödenmiş harç bedelleri için ek bir ödeme yapılmıyor.

yürürlük ve yürütme

MADDE 2- (1) Bu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe giriyor.

MADDE 3- (1) Bu kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu oluyor.