Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL

Yurt dışı çıkış harcının yeniden belirlenmesiyle ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yeni düzenlemeyle, yurt dışı çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye yükseldi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirleniyor.

GEÇİCİ DÜZENLEME HAKKINDA BİLGİ

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayımlandığı tarih ile onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışı çıkışlarında, bu kararın yayımlandığı tarihten önce geçerli olan tutar üzerinden yapılmış harç ödemeleri için fark ödenmeyecek.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

MADDE 2- (1) Bu karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe giriyor.

MADDE 3- (1) Bu kararın hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülüyor.