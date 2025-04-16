Yurt Dışında Alışverişte Gümrük Muafiyeti 22 Euro!

GÜMRÜK MUAFİYETİ LİMİTİNİN DÜŞÜYOR OLMASI

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gerçekleştirilen alışverişlerde uygulanan gümrük muafiyet limitini düşürmeye hazırlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin belirttiğine göre, mevcut 30 euro (yaklaşık 1.299 TL) olan limitin 22 euro (yaklaşık 953,68 TL) seviyesine çekilmesi planlanıyor.

MEVCUT DURUM VE YENİ DÜZENLEME

Türkiye’de gümrüksüz alışveriş limiti, 21 Ağustos 2024’te yayımlanan kararname ile 150 eurodan 30 euro’ya düşürülmüştü. Kargo ücretiyle birlikte uygulanan bu limit, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde 30 euro’yu aşan siparişlerin gümrükte ek ithalat vergisine tabi olmasına yol açıyor. Yeni düzenleme ile bu sınırın 22 euro’ya indirilmesi gündemde. Gültepe, bu değişikliğin özellikle Çin merkezli platformların piyasayı olumsuz etkilemesini engellemek için gündeme alındığını ifade ediyor.

GÜMRÜK MUAFİYETİ NEDİR?

Gümrük muafiyeti, yurt dışından getirilen ürünlerin belirli bir değer limitine kadar gümrük vergisinden muaf tutulması anlamına geliyor. Şu an 30 euro’ya kadar olan siparişler vergiden muafken, bu limitin üzerinde kalan alışverişlerde ürünün menşeine göre değişen oranlarda vergi uygulanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri için %30, diğer ülkeler için %60 oranında vergi söz konusu. Limitin 22 euro’ya düşmesi, özellikle Temu ve AliExpress gibi platformlardan düşük maliyetli ürün sipariş eden tüketicileri etkileyebilir. Gültepe, “Çin’in 50 milyar dolarlık e-ihracatı piyasayı allak bullak etti. Bakanlık, belirlenen barem kurtarmıyorsa 22-23 euro’ya düşürebilir,” diyerek düzenlemenin yerli üreticiyi koruma amaçlı olduğunu vurguladı.

TÜKETİCİLER VE PİYASA ÜZERİNDEKİ ETKİ

30 euro’luk limitin 2024’te düşmesi, tüketiciler arasında tartışmalara yol açmıştı. Yeni düzenleme, kargo masraflarıyla birlikte yurt dışı alışveriş maliyetlerini artırabilir ve bazı platformların Türkiye’ye satışlarını kısıtlamasına neden olabilir. Örneğin, 2024’te Nike, gümrük mevzuatındaki değişiklikler sebebiyle Türkiye’deki online satışlarını durdurmuştu.