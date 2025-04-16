Yurt Dışında Gümrük Muafiyeti 22 Euro’ya İnebilir!

GÜMRÜK MUAFİYETİ UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan gümrük muafiyet limitini düşürme hazırlığında olduğu öğrenildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, şu anki 30 euro (yaklaşık 1.299 TL) olan limitin 22 euro (yaklaşık 953,68 TL) seviyesine çekilebileceğini ifade etti.

MEVCUT DURUM VE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye’de gümrüksüz alışveriş limiti, 21 Ağustos 2024’te yayımlanan bir kararnameyle 150 eurodan 30 euro’ya düşürüldü. Uygulama, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde kargo ücreti dahil 30 euro’yu aşan siparişlerin gümrükte ek ithalat vergisine tabi olmasına neden oluyor. Gültepe, yeni düzenlemenin özellikle Çin merkezli platformların piyasaya olumsuz etkisini engellemek amacıyla düşünülüp gündeme alındığını vurguladı.

GÜMRÜK MUAFİYETİ NEDİR?

Gümrük muafiyeti, yurt dışından getirilen eşyanın belirli bir değer limitine kadar gümrük vergisinden muaf tutulması anlamına geliyor. Şu anda 30 euro’ya kadar olan siparişler vergiden muafken, bu limitin üzerindeki alışverişlerde ürünün menşeine göre farklı oranlarda vergi uygulanıyor. Avrupa Birliği ülkelerine %30, diğer ülkelere ise %60 oranında vergi uygulanmakta. Limitin 22 euro’ya düşmesi, Temu ve AliExpress gibi platformlardan düşük maliyetli ürün sipariş eden tüketicileri etkileyebiliyor. Gültepe, “Çin’in 50 milyar dolarlık e-ihracatı piyasayı allak bullak etti. Bakanlık, belirlenen barem kurtarmıyorsa bu durumu 22-23 euro’ya düşürebilir,” diyerek düzenlemenin yerli üreticiyi koruma amaçlı olduğunu belirtti.

TÜKETİCİLER VE PİYASA ÜZERİNDEKİ ETKİLER

30 euro’luk limitin 2024’te düşürülmesi, tüketiciler arasında tartışmalara yol açmıştı. Yeni düzenlemenin kargo masraflarıyla birlikte yurt dışı alışveriş maliyetlerini artırabileceği ve bazı platformların Türkiye’ye satışlarını kısıtlamasına neden olabileceği öngörülüyor. Örneğin, 2024 yılında Nike, gümrük mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle Türkiye’deki online satışlarını durdurmuştu.