Yurt Dışında Yakalanan 45 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

Kırmızı bültenle aranan 18 kişi ve ulusal düzeyde aranan 27 kişi olmak üzere toplamda 45 suçlu Türkiye’ye iade edildi. İçişleri ve Adalet bakanlıkları işbirliği kapsamında yürütülen operasyonlar sonucunda, yurtdışında bulunan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların teslim alınması amacıyla çeşitli birimlerin çalışmaları gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele dairelerinin koordinasyonuyla başlatılan bu çalışmalarda, Gürcistan’dan 35, Almanya’dan 5 ve Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ile Karadağ’dan toplam 1’er kişi olmak üzere 45 kişi yakalanarak Türkiye’ye geri getirildi. Aranan kişilerin 18’inin kırmızı bülten ile, 27’sinin ise ulusal seviyede tespit edildiği bildirildi.

FALYALI’NIN KORUMASI VE REDKİTLER ÜYESİ YAKALANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın koruması Hakan Atıcı’nın Arjantin’den, Redkitler isimli suç örgütü üyesi Ramazan Sadan’ın ise Gürcistan’dan getirildiği kaydedildi. Yakalananların, nitelikli dolandırıcılıktan, bilişim sistemleri ile dolandırıcılığa, resmi belgede sahtecilikten, uyuşturucu ticaretine kadar birçok suçtan arandığı belirtildi.

SUÇLARIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Yakalanan kişiler hakkında, “Kasten öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma, bilişim sistemleri kullanarak hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, fuhşa teşvik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ), ruhsatsız silah bulundurma, kadına karşı şiddet ve ilgili kanun maddelerine muhalefet” gibi suçlamalar bulunduğu ifade edildi.