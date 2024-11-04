Yurt Dışından DİBS Harcamaları Açıklandı

DİBS SATIMLARI VE ALIMLARI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 217,8 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışındaki yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 41,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) işlemleri ise 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, net DİBS (Teminat) alımları 361,1 milyon dolar seviyesine ulaştı. DİBS (Ödünç) işlemlerinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi ve şirket borçlanma senetleri alımları net 7,4 milyon dolar düzeyinde oldu.

YURT DIŞINDAKİ STOKLAR VE PİYASA DEĞERİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoklarının piyasa değeri 30 milyar 186,8 milyon dolar olarak belirlendi. DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 555,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları ise 2 milyar 86,3 milyon dolar olarak rapor edildi. Ayrıca, DİBS (Teminat) stokları 6 milyar 577,9 milyon dolar seviyesinde oldu. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları ise 386,9 milyon dolar olarak açıklandı.

Kaynak: Foreks