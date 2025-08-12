Yurt Genelinde Sıcak Ve Rüzgarlı Hava

SON GÜNLERDE HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Son günlerde hava sıcaklıkları Türkiye genelinde yeniden artış gösteriyor ve bu sıcaklıklara rüzgar da eşlik ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen son tahminler, Türkiye’nin sıcak ve rüzgarlı günler geçireceğini ortaya koyuyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, kuzey bölgelerde ise genellikle mevsim normalleri seviyesinde seyredeceğini aktardı. Marmara Bölgesi’nde kuzeyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, “Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

DOĞU KARADENİZ’DE KISA SÜRELİ YAĞIŞ OLACAK

Çelik, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 3-4 gün boyunca kısa süreli yağışların görülebileceğine dikkat çekti. Yurdun büyük bölümünde ise yağış beklenmediğini, az bulutlu ve açık havaların etkili olacağını ifade etti. En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 40 derecenin üzerinde olacağını belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayanları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ SICAKLIK DURUMU

Çelik, ayrıca başkent Ankara’da sıcaklıkların 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini açıkladı.